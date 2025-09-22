БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Красимир Стоев, НИМХ: Очаква ни суха и сравнително топла есен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Летни температури в първите дни на есента, захлаждане и валежи от четвъртък

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Месец септември се очертава като необичайно топъл - с високи температури и почти без валежи. Тази вечер пък настъпва есенното равноденствие и днес е последният ден на лятото.

"Днес в 21:19 часа приключва астрономическото лято. Започва есента в Северното полукълбо, а в Южното – пролетта, каза в студиото на "Денят започва" синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По думите му, месецът е бил необичайно топъл:

"Температурите за септември са между 1 и 4,5 градуса над климатичните норми. В по-голямата част от страната месецът беше изключително сух, като на места почти не паднаха валежи."

Стоев подчерта, че високите температури ще се запазят още няколко дни:

"И днес, и утре, въпреки че вече е есен, ще имаме летни стойности – между 29 и 34 градуса."

Промяната във времето обаче е близо.

"От четвъртък започва захлаждане – температурите ще се понижат с 5–7 градуса. В края на седмицата максималните стойности ще са между 18 и 23 градуса", поясни синоптикът.

Очакват се и валежи.

"В четвъртък дъжд ще има предимно в източните и планинските райони, а в петък и събота – в повече части на страната. Възможно е плитък циклон южно от България да донесе допълнителни количества валежи", добави той.

Според сезонната прогноза, есента ще остане сравнително топла и суха.

"Сериозно компенсиране на сушата може да очакваме едва в края на есента и началото на зимата, когато прогнозите сочат повече валежи", обясни Стоев.

Синоптикът предупреди, че минималните температури в края на септември може да паднат до около 0 градуса в котловините:

"Всички земеделски производители трябва да са внимателни и да следят краткосрочните прогнози. Съществува вероятност за слани."

Днес и утре са последните наистина летни дни за тази година. От четвъртък започва постепенно понижение на температурите и увеличаване на валежите, добави Красимир Стоев.

Вижте целия разговор във видеото

#времето през септември #времето #НИМХ #Красимир Стоев #прогноза за времето #топло време #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
2
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
4
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
6
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Времето

Слънчево и топло до сряда, валежи и застудяване в четвъртък
Слънчево и топло до сряда, валежи и застудяване в четвъртък
Слънчевото и топло време продължава до сряда Слънчевото и топло време продължава до сряда
Чете се за: 02:30 мин.
Слънчево и топло до средата на новата седмица Слънчево и топло до средата на новата седмица
Чете се за: 01:45 мин.
Слънчево и топло време до сряда, валежи и захлаждане в четвъртък Слънчево и топло време до сряда, валежи и захлаждане в четвъртък
Чете се за: 02:30 мин.
От 6° до 30° в събота - дългият уикенд стартира със слънце От 6° до 30° в събота - дългият уикенд стартира със слънце
Чете се за: 02:07 мин.
Затопляне и слънчево време до средата на новата седмица Затопляне и слънчево време до средата на новата седмица
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

България чества 117 години от обявяването на Независимостта
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Денят без автомобили затваря центъра на София Денят без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Португалия признава държавата Палестина
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Морски треви срещу климатични промени
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ