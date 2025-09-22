Ден без автомобили затваря центъра на София

Ограничения в центъра на София през днешния ден. Поводът този път са инициативите на Европейската комисия "Европейска седмица на мобилността" и "Ден без автомобили". Забраната за влизане на моторни превозни средства е от 08:00 до 20:00 часа.

Центърът на София днес е по-различен - без автомобили, но с много пешеходци и велосипедисти. Поводът - Европейската седмица на мобилността и Световния ден без автомобили.

Методи Аврамов - Центъра за градска мобилност: "От 8:00 до 20:00 часа централната част на столицата ще бъде затворена за автомобилно движение и ще даде възможност на всички да се придвижват пеша, с велосипед или с обществен транспорт, за да могат да усетят една по-чиста, по-тиха и по-безопасна градска среда."

Ограниченията обхващат зоната между булевардите "Дондуков", "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски". В периметъра е забранено и движението, и паркирането. Градският транспорт обаче се движи нормално. Преди обед се проведе и традиционното велошествие, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания. За сигурността на хората се грижат екипи на СДВР.

Иван Георгиев, сектор "Масови мероприятия" - СДВР: "Около 70 полицейски служители са разположени на входовете и изходите. Само автомобили със специален режим на движение ще бъдат допускани. Живущите в района при крайна необходимост също ще бъдат допускани."

Паркираните автомобили в района, които не са преместени от трасето, ще бъдат извозвани на буферни паркинги.

