"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк

Биляна Бонева
Масова възпоменателна церемония в негова памет

Американският президент Доналд Тръмп нарече убития инфлуенсър Чарли Кърк "американски герой" и "гигант на своето поколоние".

Тръмп, вицепрезидентът Джей ди Ванс, други висши американски политици и десетки почитатели на покойния активист присъстваха на възпоменателната церемония в негова памет. Сред присъстващите беше и милиардерът Илън Мъск, който за кратко седна до Тръмп. Съпругата на Чарли Кърк - Ерика заяви, че е простила на убиеца на съпруга си.

Церемонията се проведе на футболен стадион в Аризона, където живее семейството на Кърк. Поклонението се проведе при изключителни мерки за сигурност. ФБР ограничи летенето във въздушното пространство в района на стадиона. Кърк беше застрелян на 10 септември, докато произнасяше реч в университет в Юта. 22-годишният Тайлър Робинсън е обвинен в убийството. Президентът Тръмп настоява той да получи смъртна присъда.

