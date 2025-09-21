БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира...
Чете се за: 14:32 мин.
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

3D мапинг шоу във Велико Търново за Деня на независимостта

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Хиляди наблюдаваха на живо тази вечер 3D мапинг шоуто "Царевград Търнов" във Велико Търново.

Зрелищният светлинен спектакъл е част от програмата за 117-та годишнина от обявяването на Независимостта. Десетки лазери , стотици прожектори и триизмерен мапинг разказаха историята за величието на Второто българско царство.

Спектакълът беше прожектиран върху фасадата на художествената галерия "Борис Денев" и паметника "Асеневци", а старата част на Велико Търново се превърна в амфитеатър. Кулминацията беше пищна заря над старопрестолния град.

#светлинно шоу #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

След побой над кмета: В Огняново протестираха срещу насилието
След побой над кмета: В Огняново протестираха срещу насилието
Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция и Сърбия
Чете се за: 01:05 мин.
Два пожара във Варненско гасят местните огнеборци
Чете се за: 00:57 мин.
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
9789
Чете се за: 00:22 мин.
Човешка небрежност вероятно е причинила пожара край с. Горнослав
Чете се за: 00:52 мин.
Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив
Чете се за: 01:20 мин.

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
И Португалия признава държавата Палестина
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Най-важната задача за НС е приемането на бюджета, заяви Наталия...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Над 100 000 души изпращат Чарли Кърк в последния му път
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Морски треви срещу климатични промени
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
