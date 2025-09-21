БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Велико Търново се готви за Деня на независимостта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Утре отбелязваме 117 години от провъзгласяването на България за независима държава

Снимка: БНТ
Във Велико Търново започна подготовката за отбелязването на 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. В града вече започна един от съпътстващите фестивали – Нощ на Самоводската чаршия, а днес се открива и Международният фестивал на военните духови оркестри.

Хиляди хора от цял свят и тази година събира Нощта на Самоводската чаршия. В продължение на пет дни посетителите могат видят майсторски творби, да опитат биопродукти и автентични ястия. Емблематичната занаятчийска улица всяка вечер се превръща и в открита сцена за талантливи музиканти.

Марияна Цвяткова – занаятчия: "Има много посетители, които се спират, разглеждат нашите ръчно направени изделия."

Татяна Касети – занаятчия: "За един творец това е много зареждащо."

Градът е пълен с туристи от цял свят, които идват, за да се докоснат до атмосферата на историческата и духовна столица на България.

- Определено пази духа на исторически град, много добре се е развил и като туризъм, но и си пази историята.

- Първо е повод за гордост, че сме част от нещо толкова важно, толкова смислено за цялата страна.

Днес ще бъде открито и 18-ото издание на Фестивала на военните духови оркестри. Той единствен по рода си и Велико Търново не случайно е негов домакин, тъй като тук е прозвучал първият духов оркестър през 1879 година.

Кулминацията на празненства ще бъде утре, когато отбелязваме 117 години от провъзгласяването на България за независима държава.

По традиция на 22 септември честванията ще започнат от църквата "Св. 40 мъченици", където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава. След това празничното шествие ще се отправи съм историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал ще бъде издигнат националния трибагреник.

Празничната програма ще продължи през целия ден, а кулминацията ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред крепостта "Царевец".

# Велико Търново #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #чествания

