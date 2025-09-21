Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва

Председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че стабилността на кабинета зависи от всички парламентарни групи, но е логично опозицията да иска предсрочни избори. Според нея, дори вносителите на последния пети вот на недоверие не са очаквали, че ще мине. Киселова присъства на честванията за 85-ата годишнина от връщането на Балчик в пределите на България.

Наталия Киселова - председател на Народното събрание: "Ако говорим за стабилност, това е въпрос на усилие, което трябва да бъде задавано към всички парламентарни групи. Когато имате 9 различни гледни точки нормално е част от групите да не искат стабилност, за да може да се отиде на избори, защото очакват по-добро представяне. Основният приоритет за тази сесия, разбира се, е приемането на бюджета за 2026 г. Хората поставят един въпрос - искаме да живеем по-добре. Мисля, че коалицията е като тръстиката - във всеки един момент се огъваме, обаче сме по-жилави и издръжливи, отколкото изглеждаме."