Близо 30 детски площадки в Благоевград се нуждаят от спешен ремонт. Съоръженията са амортизирани и опасни, сигнализират граждани. Какви мерки е предприела общината за обезопасяване и ремонт…

Изгнили дъски, увредени настилки и липсващи съоръжения. Така изглеждат голяма част от детските площадки в центъра на Благоевград.

- Тук е пропаднало, пейките са захабени. Има нужда от рехабилитация със сигурност… Да се сложат още люлки, защото доста деца идват тук… Може да сложат и пързалка за по-малки дечица. Снежана Ангелова: "В градската градина не е достатъчно поддържана, там люлките и пясъчника не са в добро състояние, там би трябвало малко повече грижи." София: "Може да се направи още една площадка, още една люлка да речем, че лятото тук е страшно, само две люлки. На горе по "Еленово" страхотни са, между блоковете, тук просто всичко е счупено и не знам защо… Погледни каква е, тя е счупена."

След оглед извършен от общинската администрация в града, вече се ремонтират площадките в най-тежко състояние.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград: "От най-спешни ремонти се нуждаят 27 детски площадки. Тези ремонти вече се извършват. На 8 от тях ремонтите вече са готови, работи се по други 7, като първо се премахват старите удар поглъщащи настилки и опасните съоръжения, и поетапно се полагат нови от нов тип цялостни удар поглъщащи а не то тези индивидуалните плочи, така че да бъде доста по удобно и те са с по добро качество и по голяма трайност."

Паралелно с детските площадки се ремонтира и единствения скейт парк в центъра на града.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград: "Практически ние подменяме всички игрални и спортни съоръжения в парк "Даме Груев". Стария и непригоден скейт парк, който не отговаряше на никакви изисквания и беше опасен за използване е премахнат и в момента се изгражда изцяло нов скейт парк, по нова технология с модерни, лицензирани съоръжения."

Освен ремонт на съществуващите детски площадки, се очаква и изграждането на 5 нови до края на годината.