ИЗВЕСТИЯ

Близо 30 детски площадки в Благоевград се нуждаят от спешен ремонт

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съоръженията са амортизирани и опасни

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Близо 30 детски площадки в Благоевград се нуждаят от спешен ремонт. Съоръженията са амортизирани и опасни, сигнализират граждани. Какви мерки е предприела общината за обезопасяване и ремонт…

Изгнили дъски, увредени настилки и липсващи съоръжения. Така изглеждат голяма част от детските площадки в центъра на Благоевград.

- Тук е пропаднало, пейките са захабени. Има нужда от рехабилитация със сигурност… Да се сложат още люлки, защото доста деца идват тук… Може да сложат и пързалка за по-малки дечица.

Снежана Ангелова: "В градската градина не е достатъчно поддържана, там люлките и пясъчника не са в добро състояние, там би трябвало малко повече грижи."

София: "Може да се направи още една площадка, още една люлка да речем, че лятото тук е страшно, само две люлки. На горе по "Еленово" страхотни са, между блоковете, тук просто всичко е счупено и не знам защо… Погледни каква е, тя е счупена."

След оглед извършен от общинската администрация в града, вече се ремонтират площадките в най-тежко състояние.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград: "От най-спешни ремонти се нуждаят 27 детски площадки. Тези ремонти вече се извършват. На 8 от тях ремонтите вече са готови, работи се по други 7, като първо се премахват старите удар поглъщащи настилки и опасните съоръжения, и поетапно се полагат нови от нов тип цялостни удар поглъщащи а не то тези индивидуалните плочи, така че да бъде доста по удобно и те са с по добро качество и по голяма трайност."

Паралелно с детските площадки се ремонтира и единствения скейт парк в центъра на града.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград: "Практически ние подменяме всички игрални и спортни съоръжения в парк "Даме Груев". Стария и непригоден скейт парк, който не отговаряше на никакви изисквания и беше опасен за използване е премахнат и в момента се изгражда изцяло нов скейт парк, по нова технология с модерни, лицензирани съоръжения."

Освен ремонт на съществуващите детски площадки, се очаква и изграждането на 5 нови до края на годината.

Безплатна кампания за ранна диагностика на Алцхаймер във Варна
Безплатна кампания за ранна диагностика на Алцхаймер във Варна
По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско
Чете се за: 02:05 мин.
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 01:07 мин.
Пожарът край Плевен е локализиран Пожарът край Плевен е локализиран
Чете се за: 00:37 мин.
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Чете се за: 00:55 мин.
На фона на сушата - варненското село Звездица е с огромни загуби на вода На фона на сушата - варненското село Звездица е с огромни загуби на вода
Чете се за: 02:42 мин.

Пожарът край Плевен е локализиран
Пожарът край Плевен е локализиран
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет "Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Слънчево и топло до средата на новата седмица Слънчево и топло до средата на новата седмица
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Кампания събра над 135 000 лв. за възстановяването на покрива на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с...
Чете се за: 16:25 мин.
След новините
