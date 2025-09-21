"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет

Британски изтребители осъществиха първия си полет за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса.

Два изтребителя "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили са взели участие в полети над Полша този уикенд в рамките на мисията "Източен страж", съобщи военното министерство. В мисията вече участват френски изтребители "Рафал", както и самолети на Дания, Германия и Италия.

НАТО задейства "Източен страж" заради ескалация на напрежението след многократни руски нарушения на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония. Русия отрича или омаловажава нарушенията.