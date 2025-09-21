БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Британски изтребители осъществиха първия си полет за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса.

Два изтребителя "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили са взели участие в полети над Полша този уикенд в рамките на мисията "Източен страж", съобщи военното министерство. В мисията вече участват френски изтребители "Рафал", както и самолети на Дания, Германия и Италия.

НАТО задейства "Източен страж" заради ескалация на напрежението след многократни руски нарушения на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония. Русия отрича или омаловажава нарушенията.

#въздушно пространство #НАТО #изтребители

