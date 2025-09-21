Преди Общото събрание на ООН: Великобритания и Португалия признaват палестинска държава

Великобритания и Португалия днес официално ще признаят отделна палестинска държава преди започващото идната седмица Общо събрание на ООН. На фона на този засилващ се натиск от страна на международната общност за постигане на решение на принципа на две държави, Израел продължава офанзивата си по превземане на град Газа.

Борбата на палестинците за отделна държава ще получи значителна международна подкрепа през следващите дни. След днешното признаване на палестинска държава от страна на Великобритания и Португалия, се очаква Франция, Австралия, Канада, Белгия и Малта да ги последват по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Войната в Газа през последните две години накара някои от най-верните поддръжници на Израел в Европа да оттеглят подкрепата си. На това разчитат и семействата на останалите заложници на Хамас, които продължават да протестират срещу войната и да настояват за сделка за освобождаването им.

"Войната трябва да бъде прекратена, заложниците трябва да бъдат освободени, хората в Газа трябва да бъдат в безопасност и да могат да възстановят живота си, градовете си и живота си в Газа, където им е мястото. Трябва да се оттеглим от Ивицата", каза протестираща в Йерусалим. "Искаме заложниците да се върнат веднага, те нямат време да чакат Нетаняху няма да прекрати войната, имаме нужда от помощ, имаме нужда от помощ от света", каза протестираща в Тел Авив.

Формалното признаване на палестинска държава няма да промени нищо на терен в Газа. Израелските сили вече контролират източните предградия и биха могли да напреднат към централната и западната част на главния град в анклава, където са разселени повечето цивилни. По данни на местни медици при израелските удари през последното денонощие са загинали най-малко 85 палестинци.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи налагането на санкции и други мерки за натиск върху Израел. Но липса на достатъчно подкрепа сред страните-членки възпрепятства приемането им. На този фон и на фона на продължаващата поддръжка на Съединените щати за Израел, символични жестове като признаването на Палестинска държава са най-доброто, което Европа може да предложи за момента.