Музеят "Панорама Месдаг" в Хага става държавен

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Музеят "Панорама Месдаг" в Хага става държавен. Той е дом на впечатляващата с размерите си цилиндрична картина, създадена от художника Хендрик Вилем Месдаг.

Картината с височина 14 метра и обиколка от 120 метра изобразява панорама на Северно море. Наблюдавана от центъра на помещението, цилиндричната перспектива създава илюзията, че зрителят се намира на висока пясъчна дюна с изглед към морето и плажовете.

Тъй като през последните години броят на посетителите спада, наследниците на Месдаг се съгласили да прехвърлят грижата за музея на държавата.

