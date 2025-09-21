БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Безплатна кампания за ранна диагностика на Алцхаймер във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Снимка: илюстративна
Безплатна кампания за ранна диагностика на Алцхаймер ще се проведе днес във Варна. Поводът е Световния ден за борба с болестта. Всеки желаещ ще може да си направи тест и да установи своите способности.

Кампанията започва в 10:00 ч. на входа на Морската градина, близо до Слънчевия часовник, и ще продължи до 15:00 ч. Инициативата е организирана от Асоциацията на студентите медици в България, а в нея участват и лекари невролози.

Тестовете включват оценка на различни когнитивни функции – памет, внимание, концентрация и способност за възпроизвеждане на думи, цифри и събития. Всеки, който се включи, ще може да общува както със студентите по медицина, така и със специалистите.

Целта е ранно откриване на дементни синдроми, сред които освен болестта на Алцхаймер попадат и други заболявания, например съдовата деменция. В рамките на тестовете може да бъдат засечени и сходни неврологични и психиатрични проблеми, включително депресия.

Важно е да се подчертае, че не се поставя диагноза, а се прави предварителна оценка, която да насочи към необходимост от допълнителни изследвания.

Според специалистите, най-рисковата група са хората на възраст между 60 и 65 години, тъй като с годините когнитивните функции естествено намаляват. Въпреки това, тестовете са препоръчителни и за хора в активна възраст, които могат да имат неврологични симптоми в резултат на умора, психическо или физическо натоварване.

Организаторите приканват всички варненци да се възползват от възможността за безплатен преглед днес.

Вижте повече в прякото включване на Нивелина Няголова-Георгиева

#кампания във Варна #алцхаймер

