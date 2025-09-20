БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Португалия също ще признае палестинска държава

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Португалия също ще признае палестинска държава
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Португалия ще стане поредната държава, която ще признае палестинска държава преди сесията на Общото събрание на ООН следващата седмица.

Официалното признаване ще стане в неделя, обявиха от португалското министерство на външните работи. До сега Португалия заемаше по-предпазлива позиция по въпроса, за разлика от съседна Испания, чието ляво правителство призна Палестина за държава през май 2024 г.

Няколко други държави, сред които Франция, Канада, Великобритания, Австралия и Белгия, също обявиха наскоро, че ще признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН. Израел е изправен пред нарастващ международен натиск заради продължаващата офанзива и ширещия се глад в Ивицата Газа.

#признаване на Палестинска държава #палестинска държава #Португалия

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Близък изток

Войната в Газа: САЩ наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН
Войната в Газа: САЩ наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН
Без комуникации в Газа: Ивицата е бъдещо "Ел Дорадо" на недвижими имоти, смята израелски министър Без комуникации в Газа: Ивицата е бъдещо "Ел Дорадо" на недвижими имоти, смята израелски министър
Чете се за: 01:47 мин.
Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу Израел Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу Израел
Чете се за: 02:45 мин.
По суша и вода - атаките по Газа не стихват По суша и вода - атаките по Газа не стихват
Чете се за: 01:12 мин.
Владимир Чуков: Египет за първи път нарече Израел "враг" Владимир Чуков: Египет за първи път нарече Израел "враг"
Чете се за: 01:42 мин.
ЕК обсъжда санкции спрямо Израел заради войната в Газа ЕК обсъжда санкции спрямо Израел заради войната в Газа
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация
Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
От 6° до 30° в събота - дългият уикенд стартира със слънце
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ