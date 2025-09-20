Португалия също ще признае палестинска държава

Португалия ще стане поредната държава, която ще признае палестинска държава преди сесията на Общото събрание на ООН следващата седмица.

Официалното признаване ще стане в неделя, обявиха от португалското министерство на външните работи. До сега Португалия заемаше по-предпазлива позиция по въпроса, за разлика от съседна Испания, чието ляво правителство призна Палестина за държава през май 2024 г.

Няколко други държави, сред които Франция, Канада, Великобритания, Австралия и Белгия, също обявиха наскоро, че ще признаят палестинска държава на Общото събрание на ООН. Израел е изправен пред нарастващ международен натиск заради продължаващата офанзива и ширещия се глад в Ивицата Газа.