Стоян Добрев: Отказът на борците на ЦСКА е бойкот и към държавата

Стоян Добрев оцени като достойно представянето на българските борци на завършилото световно първенство в Загреб, което можехте да гледате в ефира на БНТ. Селекционерът на класиците отчете липсата на състезателите на ЦСКА, които отказаха да представляват България на шампионата в хърватския град.

Пред нашата медия наставникът отбеляза, че отказът на борците не е само бойкот към федерацията, но към държавата.

„След като свърши всичко, мога да кажа, че Даниел Александров се представи много достойно. Не само той и другите момчета, имайки предвид, че с хората, които участваме тук, всички бяха се отказали от борбата. Реално трябваше да доведем някой на това първенство след цялата ситуация, която се получи избора на новото ръководство. Аз съм много щастлив и горд с тези момчета, че ще бъдат в моето сърце. Те решиха и дойдоха дори неподготвени, но дадоха максимума от този етап, в който са водили подготовка. Бориха се колкото могат, това е достойно за уважение“, започна той.

„В създалата се ситуация и бойкота на ЦСКА, където са основните борци, нямаше други. Имаше един Стоян Кубатов, който беше се отказал, и Дейвид Димитров, който дойде от дискотеката. Знаете, че Даниел Александров работи в парламента. Николай Вичев работеше в Левски Спартак. На този етап с това разполагахме, съжалявам за създалата се ситуация с борците на ЦСКА, които можеха да представят достойно България, но те бойкотираха. Това е един вид бойкот и към самата държава, аз така го разбирам, защото те бяха поканени. С всички имаше разговори и те отказаха категорично. В този момент се оказва, че не искаш да представяш държавата. Искат по някакви техни правила, които на този етап… Федерацията им е казала какви са условията и всеки е длъжен да се съобразява с това нещо“, заяви наставникът.

Специалистът говори за отсъствието на Семен Новиков и Кирил Милов, които се състезават за ЦСКА.

"И Семен Новиков, и Кирил Милов са поканени от началото на нашето встъпване в длъжност. Имал съм разговори с тях, както и с останалите български момчета, които бойкотираха. Не е редно да поставят условия. Бяха поканени да си подпишат договорите във федерацията, да дойдат на лагер в Дианабад на 7 май и да започнат подготовката“, каза Добрев.

