БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стоян Добрев: Отказът на борците на ЦСКА е бойкот и към държавата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Федерацията им е казала какви са условията и всеки е длъжен да се съобразява с това нещо, заяви треньорът на класиците след края на световното първенство по борба в Загреб.

стоян добрев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стоян Добрев оцени като достойно представянето на българските борци на завършилото световно първенство в Загреб, което можехте да гледате в ефира на БНТ. Селекционерът на класиците отчете липсата на състезателите на ЦСКА, които отказаха да представляват България на шампионата в хърватския град.

Пред нашата медия наставникът отбеляза, че отказът на борците не е само бойкот към федерацията, но към държавата.

След като свърши всичко, мога да кажа, че Даниел Александров се представи много достойно. Не само той и другите момчета, имайки предвид, че с хората, които участваме тук, всички бяха се отказали от борбата. Реално трябваше да доведем някой на това първенство след цялата ситуация, която се получи избора на новото ръководство. Аз съм много щастлив и горд с тези момчета, че ще бъдат в моето сърце. Те решиха и дойдоха дори неподготвени, но дадоха максимума от този етап, в който са водили подготовка. Бориха се колкото могат, това е достойно за уважение“, започна той.

„В създалата се ситуация и бойкота на ЦСКА, където са основните борци, нямаше други. Имаше един Стоян Кубатов, който беше се отказал, и Дейвид Димитров, който дойде от дискотеката. Знаете, че Даниел Александров работи в парламента. Николай Вичев работеше в Левски Спартак. На този етап с това разполагахме, съжалявам за създалата се ситуация с борците на ЦСКА, които можеха да представят достойно България, но те бойкотираха. Това е един вид бойкот и към самата държава, аз така го разбирам, защото те бяха поканени. С всички имаше разговори и те отказаха категорично. В този момент се оказва, че не искаш да представяш държавата. Искат по някакви техни правила, които на този етап… Федерацията им е казала какви са условията и всеки е длъжен да се съобразява с това нещо“, заяви наставникът.

Специалистът говори за отсъствието на Семен Новиков и Кирил Милов, които се състезават за ЦСКА.

"И Семен Новиков, и Кирил Милов са поканени от началото на нашето встъпване в длъжност. Имал съм разговори с тях, както и с останалите български момчета, които бойкотираха. Не е редно да поставят условия. Бяха поканени да си подпишат договорите във федерацията, да дойдат на лагер в Дианабад на 7 май и да започнат подготовката“, каза Добрев.

Повече от интервюто със Стоян Добрев вижте във видеото!

Свързани статии:

Даниел Александров загуби на репешажите на световното в Загреб
Даниел Александров загуби на репешажите на световното в Загреб
Българинът отстъпи пред германец на шампионата.
Чете се за: 00:35 мин.
Семен Новиков: От федерацията не искат да говорят с мен, но се надявам на участие на следващо голямо първенство
Семен Новиков: От федерацията не искат да говорят с мен, но се надявам на участие на следващо голямо първенство
Олимпийският шампион от Париж се надява на по-малко конфликти и...
Чете се за: 02:20 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Българска федерация по борба #Стоян Добрев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
4
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
6
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Други спортове

Националният отбор по естетическа гимнастика триумфира на европейското в Будапеща
Националният отбор по естетическа гимнастика триумфира на европейското в Будапеща
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
6843
Чете се за: 05:02 мин.
Спортни новини 22.09.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 22.09.2025 г., 09:10 ч.
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
16225
Чете се за: 05:40 мин.
Две титли за България в предпоследния ден на световното по канадска борба Две титли за България в предпоследния ден на световното по канадска борба
Чете се за: 02:45 мин.
Спортни новини 21.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.09.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на независимостта
НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН
Чете се за: 01:45 мин.
По света
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ