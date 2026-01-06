Фейгин и Златков ще представят България на европейското по фигурно пързаляне

Александра Фейгин и Александър Златков ще бъдат българските представители на европейското първенство по фигурно пързаляне, което ще се състои между 13 и 18 януари в Шефилд, Англия.

Преди старта на континенталния шампионат двамата национали ще направят важна проверка на формата си на международния турнир „София Трофи“, който започва утре в Зимния дворец в столицата. Надпреварата традиционно събира силна конкуренция, а тази година интересът е рекорден – участие ще вземат над 300 състезатели от различни държави.

След края на турнира в София Фейгин и Златков ще отпътуват за Англия в понеделник, където ще се включат в последните тренировки преди европейското първенство.

„София Трофи“ има и допълнителна стойност за българското фигурно пързаляне, тъй като служи като контролно състезание за световното първенство за юноши. Всички родни състезатели в тази възрастова група ще участват, като на база представянето им ще бъде определен окончателният състав на България за шампионата в Талин.