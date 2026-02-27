БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристина Григорова спечели кратката програма при жените на държавното по фигурно пързаляне

Спорт
Състезателката от клуб Танци на лед Денкова-Стависки получи за изпълнението си оценка от 44.49 точки.

Кристина Григорова спечели кратката програма при жените на държавното по фигурно пързаляне
Снимка: БТА
Кристина Григорова спечели кратката програма при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възраст, което се провежда в Зимния дворец в София.

Григорова от клуб Танци на лед Денкова-Стависки получи за изпълнението си оценка от 44.49 точки. Втора се нареди Анастасия Юрчук (Ледена звезда) с 38.24, а трета е Наталия Пеева (Славия) с 31.29.

Участничката на Олимпийските игри в Милано-Кортина Александра Фейгин пропуска шампионата.

При мъжете Беат Шумперли от клуб Елит беше най-добър в кратката програма с 61.15 точки, следван от съотборника си Александър Златков с 61.05. Трети е Филип Каймакчиев (Ледена звезда) с 60.46, следван от Лари Луполоувър (Звездите на София) с 53.93.

София Чън от Танци на лед Денкова-Стависки е първа при девойките след първото изпълнение с 51.37 точки, а при юношите води Йоанис Апосту (Елит) с 55.64.

Волната програма за тези четири категории е в петък.

В надпреварата участват над 200 фигуристи във всички възрастови групи.

#Кристина Григорова

