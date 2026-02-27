Кристина Григорова спечели кратката програма при жените на държавното по фигурно пързаляне

Кристина Григорова спечели кратката програма при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възраст, което се провежда в Зимния дворец в София.

Григорова от клуб Танци на лед Денкова-Стависки получи за изпълнението си оценка от 44.49 точки. Втора се нареди Анастасия Юрчук (Ледена звезда) с 38.24, а трета е Наталия Пеева (Славия) с 31.29.

Участничката на Олимпийските игри в Милано-Кортина Александра Фейгин пропуска шампионата.

При мъжете Беат Шумперли от клуб Елит беше най-добър в кратката програма с 61.15 точки, следван от съотборника си Александър Златков с 61.05. Трети е Филип Каймакчиев (Ледена звезда) с 60.46, следван от Лари Луполоувър (Звездите на София) с 53.93.

София Чън от Танци на лед Денкова-Стависки е първа при девойките след първото изпълнение с 51.37 точки, а при юношите води Йоанис Апосту (Елит) с 55.64.

Волната програма за тези четири категории е в петък.

В надпреварата участват над 200 фигуристи във всички възрастови групи.