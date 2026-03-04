Деян Михайлов не успя да се класира за волната програма на световното първенство по фигурно пързаляне за юноши

Българският състезател Деян Михайлов завърши на 38-о място в кратката програма и не успя да се класира за волната на Световно първенство по фигурно пързаляне за юноши в Талин.

Михайлов допусна грешки в изпълнението си и получи оценка от 51.72 точки (24.98 за технически елементи и 27.74 за компоненти на програмата), както и наказание от една точка.

"Има голяма доза разочарование, тъй като в подготовката преди този старт се чувствах много добре. На тренировки играех чисти програми, скоковете бяха доста стабилни – беше леко неочаквано, но явно нервите се оказаха прекалено големи“, каза 16-годишният състезател пред фейсбук страницата на Българска федерация по кънки.

В надпреварата участваха 43 състезатели, като първите 24 продължават във волната програма. Най-висока оценка в кратката програма получи Рио Наката (Япония) – 89.51 точки.

По-късно на шампионата България ще има участие и при девойките, където Криста Георгиева ще направи своя дебют на световно първенство. Тя е със стартов номер 24 в кратката програма, която ще се проведе на 5 март и започва в 10:45 часа.

При танцовите двойки страната ще бъде представена от Силвия Лутай и Константин Ткаченко.