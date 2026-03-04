БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Деян Михайлов не успя да се класира за волната програма на световното първенство по фигурно пързаляне за юноши

Българинът зае 38-о място в кратката програма на шампионата в Талин

Деян Михайлов не успя да се класира за волната програма на световното първенство по фигурно пързаляне за юноши
Българският състезател Деян Михайлов завърши на 38-о място в кратката програма и не успя да се класира за волната на Световно първенство по фигурно пързаляне за юноши в Талин.

Михайлов допусна грешки в изпълнението си и получи оценка от 51.72 точки (24.98 за технически елементи и 27.74 за компоненти на програмата), както и наказание от една точка.

"Има голяма доза разочарование, тъй като в подготовката преди този старт се чувствах много добре. На тренировки играех чисти програми, скоковете бяха доста стабилни – беше леко неочаквано, но явно нервите се оказаха прекалено големи“, каза 16-годишният състезател пред фейсбук страницата на Българска федерация по кънки.

В надпреварата участваха 43 състезатели, като първите 24 продължават във волната програма. Най-висока оценка в кратката програма получи Рио Наката (Япония) – 89.51 точки.

По-късно на шампионата България ще има участие и при девойките, където Криста Георгиева ще направи своя дебют на световно първенство. Тя е със стартов номер 24 в кратката програма, която ще се проведе на 5 март и започва в 10:45 часа.

При танцовите двойки страната ще бъде представена от Силвия Лутай и Константин Ткаченко.

