Йорит Бергсма завоюва олимпийско злато в масовия старт на бързо пързаляне с кънки

Йорит Бергсма стана олимпийски шампион в масовия старт на бързо пързаляне с кънки при мъжете на Игрите в Милано/Кортина.

40-годишният нидерландец първи пресече финалната линия след отлично проведено тактически състезание, като в 16-те обиколки взе 68 точки. Бергсма печели олимпийска титла за втори път в кариерата си след успеха му на 10 000 метра на Игрите в Сочи през 2014 година. Той има още три олимпийски медала - бронз от Милано/Кортина на 10 000 метра, сребро на 10 000 метра от Пьончан 2018 и бронз на 5000 метра от Сочи 2014.

Датчанинът Виктор Халд Торуп остана втори във финала на масовия старт с 47 точки, а бронзовото отличие е за представителя на домакините от Италия Андреа Джовани с 21 точки.

Един от героите в бързото пързаляне с кънки на Игрите в Милано/Кортина - Джордан Щолц от САЩ, не успя в битката си да стане първият състезател от 32 години с три златни медала от една Олимпиада в бързото пързаляне с кънки, след като финишира четвърти в масовия старт. Американецът има две титли от Милано/Кортина - на 500 и 1000 метра, както и сребро на 1500 метра.

Олимпийският шампион в дисциплината от Пекин 2022 Барт Свингс от Белгия завърши девети във финала.