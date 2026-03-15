Българите отпаднаха в репешажите на 500 и 1500 метра на световното по шорттрек

Иван Дончев, Асен Гюров и Стефан-Александър Кюмюрджиев не успяха да продължат напред на шампионата в Монреал

българите отпаднаха репешажите 500 1500 метра световното шорттрек
Българските състезатели не успяха да преминат репешажите на 500 и 1500 метра на Световното първенство по шорттрек за мъже и жени в Монреал (Канада).

В спринта на 500 метра Иван Дончев завърши втори в третата серия с време 42.048 секунди, но само победителят Кейта Ватанабе (Япония) с 41.942 секунди продължи към следващата фаза. Асен Гюров остана трети в петата серия с 41.863 секунди.

В четвъртфиналните репешажи на 1500 метра Стефан-Александър Кюмюрджиев се нареди трети в първата серия с 2:24.028 минути, докато Иван Дончев завърши пети в третата серия с 2:14.496 минути.

Световната титла на 1500 метра спечели Джон-ун Рим (Република Корея) с време 2:14.974 минути. Едва 18-годишният състезател вече има и две световни титли при юношите на тази дистанция.

Шампионатът на планетата по шорттрек в Монреал завършва в неделя.

