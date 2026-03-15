Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом

Отмяната на старта в Куршевел гарантира четвърта поредна титла на швейцареца в дисциплината

Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом
Снимка: AP Photo
Швейцарецът Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом за четвърта поредна година, след като предпоследното състезание за сезона в дисциплината във френския зимен център Куршевел беше отменено.

От Международната федерация по ски (FIS) съобщиха, че обилният снеговалеж през нощта е направил пистата опасна за провеждането на състезанието, поради което стартът е бил отменен и няма да бъде заменен в календара.

Това е втори пореден отменен старт в супергигантския слалом в Куршевел. Решението окончателно гарантира титлата на Одермат, който води в класирането със 158 точки пред австриеца Винсент Крихмайр. При оставащо само едно състезание до края на сезона в Норвегия следващия уикенд, швейцарецът вече не може да бъде настигнат, тъй като за победа се присъждат 100 точки.

В петък Одермат се класира трети в спускането в Куршевел, което му осигури пета поредна Световна купа в генералното класиране и трета поредна титла в дисциплината спускане.

Швейцарският скиор е лидер и в подреждането за гигантския слалом, където има 48 точки аванс пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) преди последното състезание от финалите на Световната купа, които ще се проведат в Квитфиел.

#Малък кристален глобус #Марко Одермат

