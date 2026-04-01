начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Калин Златков и Анина Цурбриген с титли в гигантския слалом от държавното първенство в Банско

Двамата национали затвърдиха класата си след нови победи и в старта за купа "Пирин“

калин златков анина цурбриген титли гигантския слалом държавното първенство банско
Снимка: БТА
Националите Калин Златков и Анина Цурбриген триумфираха в гигантския слалом от държавното първенство по ски алпийски дисциплини в Банско, след като по-рано спечелиха и старта за купа "Пирин“.

При мъжете 25-годишният Златков стигна до златото с общо време 2:00.48 минути. Той беше трети след първия манш, но със силно второ каране (1:01.06) – най-добро за деня – излезе начело. Втори на 0.26 секунди завърши Константин Стоилов, а трети на 1.32 секунди се нареди Атанас Петров. Лидерът след първия манш Марко Семерджиев не завърши, както и Алберт Попов, който също отпадна във второто спускане.

При жените Анина Цурбриген доминира безапелационно и спечели с време 2:04.11 минути. Втора на 7.31 секунди се нареди швейцарката Мара ван дер Фалк, а трета на 9.37 секунди завърши Ева Колева. Най-добре представилата се българка след нея е Зорница Серафимова, която остана четвърта.

В надпреварата участваха 39 мъже и 15 жени, а програмата в Банско продължава с нови стартове за купа "Пирин“, валидни за ФИС.

#Анина Цурбриген #Държавно първенство по ски алпийски дисциплини # Калин Златков

