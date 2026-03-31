Калин Златков и Анина Цурбриген спечелиха гигантския слалом за купа „Пирин“

Калин Златков (Юлен) и Анина Цурбриген (Витоша ски) спечелиха днешния гигантски слалом за купа „Пирин“ в Банско, който е валиден за ФИС и за Държавното първенство до 18 и 21 г. Организатори на състезанието са БФски и „Юлен“ АД.

При мъжете Златков финишира пред Марко Семерджиев (Пампорово), а трети е Константин Стоилов (Витоша ски). При жените Цурбриген завърши пред Мара ван ден Валк от Нидерландия. Третото място е за Ева Колева (Витоша ски), която е и №1 при девойките до 18 г. Втора в тази възрастова група е съотборничката й Александра Митова, а трета Мелина Милева, Рилец Самоков.

При юношите младша възраст до 18 години победител е Аспарух Соколов (Витоша ски), пред Стоян Лазаров (Пампорово) и Боян Гребенчарски (Витоша ски).

Първа при девойките старша възраст до 21 г. е Зорница Серафимова (Витоша ски) пред Теодора Кюранова (Мотен) и Александра Чолакова (Пампорово).

Първи при юношите старша до 21 г. е Марко Семерджиев (Пампорово) пред Михаил Варакаджиев, (Юлен) и Димитър Лефтеров, НСА.

На 1 април в Банско на писта „Томба“ ще се проведе и гигантския слалом от държавното първенство за мъже и жени.