Линдзи Вон оставя отворена врата за ново завръщане след тежката катастрофа в Кортина

Американската легенда не изключва още едно състезание, въпреки сериозната травма, която едва не доведе до ампутация
Звездата на алпийските ски Линдзи Вон не отхвърли възможността отново да се завърне към състезателната дейност, въпреки тежката контузия, която получи по време на Олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари.
Американката, която официално прекрати кариерата си преди шест години, призна, че не е направила своя "последен старт“ и именно това я кара да обмисля ново излизане на пистата.
"Мисля, че това оставя вратата леко отворена - може би за още едно състезание, за да се сбогувам, а може би и за нещо повече“, сподели Вон в интервю за NBC.
Олимпийската шампионка от Ванкувър 2010 се завърна изненадващо през сезон 2024/25 с амбиция за нов медал, но участието ѝ в Кортина д'Ампецо приключи драматично. Тя падна тежко още в началото на състезанието, получавайки сложна фрактура на пищяла, след като дни по-рано беше скъсала връзки в коляното.
Самата Вон призна, че лекарите са успели да спасят крака ѝ от ампутация.
В момента тя преминава през интензивна рехабилитация, като все още не може да даде категоричен отговор за бъдещето си, но не крие, че ски спортът остава неизменна част от живота ѝ.