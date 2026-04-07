Линдзи Вон оставя отворена врата за ново завръщане след тежката катастрофа в Кортина

Звездата на алпийските ски Линдзи Вон не отхвърли възможността отново да се завърне към състезателната дейност, въпреки тежката контузия, която получи по време на Олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари.

Американката, която официално прекрати кариерата си преди шест години, призна, че не е направила своя "последен старт“ и именно това я кара да обмисля ново излизане на пистата.

"Мисля, че това оставя вратата леко отворена - може би за още едно състезание, за да се сбогувам, а може би и за нещо повече“, сподели Вон в интервю за NBC.

Олимпийската шампионка от Ванкувър 2010 се завърна изненадващо през сезон 2024/25 с амбиция за нов медал, но участието ѝ в Кортина д'Ампецо приключи драматично. Тя падна тежко още в началото на състезанието, получавайки сложна фрактура на пищяла, след като дни по-рано беше скъсала връзки в коляното.

Самата Вон призна, че лекарите са успели да спасят крака ѝ от ампутация.

В момента тя преминава през интензивна рехабилитация, като все още не може да даде категоричен отговор за бъдещето си, но не крие, че ски спортът остава неизменна част от живота ѝ.