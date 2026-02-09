Край на олимпийската мечта за Линдзи Вон след тежко падане

Кралицата на ските Линдзи Вон падна много тежко по време на ски спускането в неделя, с което сложи край на олимпийската си мечта. 41-годишната американка беше транспортирана с хеликоптер от пистата в болницата, където е претърпяла операция заради тежко счупване на левия крак.

Това е нейно пето и последно участие на Олимпиада, като тя има една титла от Ванкувър преди 16 години.

Дни преди началото на Олимпиадата, историята на Линдзи оживя в комикс. Той разказва за пътя ѝ от първите стъпки в спорта до големите победи. В комикса са показани не само медалите, но и трудните моменти на американската звезда в скоростните дисциплини – контузии, съмнения и упорите тренировки. Комиксът ще бъде издаден както на хартия, така и онлайн.