БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Малена Замфирова: Две стотни са нищо, но това е спортът - след четири години ще пробваме пак

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
Сноуборд
Запази

16-годишната дебютантка за олимпийските си емоции, двете стотни срещу Хофмайстер, уроците от елита и вярата, че най-доброто тепърва предстои

малена замфирова две стотни нищо спортът ndash четири години пробваме пак
Scroll left Scroll right
Слушай новината

16-годишната Малена Замфирова се завърна на родна земя след дебюта си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, където бе на крачка от голям пробив в паралелния гигантски слалом. Българката отпадна в първия кръг на директните елиминации, след като загуби с едва две стотни от секундата от Рамона Терезия Хофмайстер – четирикратна носителка на Световната купа и бронзова медалистка от Игрите в Пьончанг 2018.

На летището в София младата сноубордистка призна, че емоциите от топлото посрещане са силни, но умората също си казва думата.

"Много приятно сме изненадани, беше едно много топло посрещане. Но сме много изморени – били сме цял ден по летищата, станали сме в пет часа и вече искаме да спим“, сподели Малена с усмивка.

Разликата, която я раздели от продължаване напред в олимпийската надпревара, е почти невидима, но точно тя решава съдбата в спорта на най-високо ниво.

„Две стотни от секундата даже не може да си представите колко малко е. Но това е спортът – разликите са минимални. Вчера бяха в нейна полза, утре може да са в моя“, каза още Малена, която достигна до осминафиналите на първите си олимпийски игри.

Въпреки ранното отпадане, Замфирова прие случилото се зряло и без излишна драма – нещо впечатляващо за състезателка едва на 16 години.

"Не го приех много емоционално. Аз мога да губя – научила съм се още като бях малка. Естествено, не се радвах, но брат ми продължи и имах кой да гледам. Стояхме долу с всички българи и го гледахме. Получи се много хубаво състезание, въпреки че отпаднах още на осминафинал“, разказа Малена.

Тя призна, че съзнателно избягва да си поставя тежки очаквания, за да не се натоварва допълнително.

"Гледам да нямам очаквания към себе си, защото това ме натоварва. Надявам се и другите хора да нямат очаквания към мен. Да, на 16 съм, но не карам по-лошо от другите жени в Световната купа. Вярвам, че мога да стигна до стълбичката – просто е въпрос на шанс и късмет. След четири години ще пробваме пак“, категорична е тя.

Пътят до елита при жените обаче идва с висока цена, която Малена познава отлично.

"Изключително много тренировки – и не само по сноуборд. Най-различни спортове. Много време на пистата, и то не със сноуборда, а със ските. Много време на тенис корта, в залата по гимнастика, на трасета по мотокрос. Това те развива и като спортист, и като личност“, обясни младата националка.

Тя не подценява и ролята на таланта.

"Освен тренировките, талантът има много голяма роля. Ако нямаш талант, колкото и да тренираш, не можеш толкова рано да пробиеш. Имам късмет, че съм се родила талантлива, но не се чувствам по-специална – има деца, които рисуват, други пеят, трети танцуват. Аз карам бързо сноуборд и зад това стоят много, много тренировки“, каза още Замфирова.

Накрая Малена отправи ясно и зряло послание към своите връстници.

"Най-вече да спортуват и да учат. Аз съм на 16 и съм 11 клас. Много деца тепърва се ориентират накъде да поемат. Спортът те развива личностно, изгражда те като човек и ти дава качества, които помагат навсякъде – в училище, в работата и в живота. И най-важното – да мечтаят и да бъдат щастливи“, завърши младата олимпийска дебютантка.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - осминафинали, паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина: Малена Замфирова - осминафинали, паралелен гигантски слалом (ВИДЕО)
Малена Замфирова отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски...
Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом
Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом
16-годишната Замфирова загуби само с 2 стотни от секундата в първия...
Чете се за: 01:20 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Малена Замфирова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
1
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
4
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
6
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Видео

Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред
Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред
Тервел Замфиров: Посвещавам медала на България, сбъднах детската си мечта Тервел Замфиров: Посвещавам медала на България, сбъднах детската си мечта
Чете се за: 03:50 мин.
Радослав Янков даде заявка за участие в следващите зимни олимпийски игри Радослав Янков даде заявка за участие в следващите зимни олимпийски игри
Чете се за: 03:35 мин.
Бронзовият медалист Тервел Замфиров и целият отбор по сноуборд се прибраха в България Бронзовият медалист Тервел Замфиров и целият отбор по сноуборд се прибраха в България
Чете се за: 00:32 мин.
Обявиха търг с две картини за Христо Ботев Обявиха търг с две картини за Христо Ботев
Чете се за: 01:10 мин.
Зимен Олимпийски ден в Чепеларе Зимен Олимпийски ден в Чепеларе
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало 6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Свлачище спря родопската теснолинейка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Нови жертви след поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ