Малена Замфирова: Две стотни са нищо, но това е спортът - след четири години ще пробваме пак

16-годишната Малена Замфирова се завърна на родна земя след дебюта си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, където бе на крачка от голям пробив в паралелния гигантски слалом. Българката отпадна в първия кръг на директните елиминации, след като загуби с едва две стотни от секундата от Рамона Терезия Хофмайстер – четирикратна носителка на Световната купа и бронзова медалистка от Игрите в Пьончанг 2018.

На летището в София младата сноубордистка призна, че емоциите от топлото посрещане са силни, но умората също си казва думата.

"Много приятно сме изненадани, беше едно много топло посрещане. Но сме много изморени – били сме цял ден по летищата, станали сме в пет часа и вече искаме да спим“, сподели Малена с усмивка.

Разликата, която я раздели от продължаване напред в олимпийската надпревара, е почти невидима, но точно тя решава съдбата в спорта на най-високо ниво.

„Две стотни от секундата даже не може да си представите колко малко е. Но това е спортът – разликите са минимални. Вчера бяха в нейна полза, утре може да са в моя“, каза още Малена, която достигна до осминафиналите на първите си олимпийски игри.

Въпреки ранното отпадане, Замфирова прие случилото се зряло и без излишна драма – нещо впечатляващо за състезателка едва на 16 години.

"Не го приех много емоционално. Аз мога да губя – научила съм се още като бях малка. Естествено, не се радвах, но брат ми продължи и имах кой да гледам. Стояхме долу с всички българи и го гледахме. Получи се много хубаво състезание, въпреки че отпаднах още на осминафинал“, разказа Малена.

Тя призна, че съзнателно избягва да си поставя тежки очаквания, за да не се натоварва допълнително.

"Гледам да нямам очаквания към себе си, защото това ме натоварва. Надявам се и другите хора да нямат очаквания към мен. Да, на 16 съм, но не карам по-лошо от другите жени в Световната купа. Вярвам, че мога да стигна до стълбичката – просто е въпрос на шанс и късмет. След четири години ще пробваме пак“, категорична е тя.

Пътят до елита при жените обаче идва с висока цена, която Малена познава отлично.

"Изключително много тренировки – и не само по сноуборд. Най-различни спортове. Много време на пистата, и то не със сноуборда, а със ските. Много време на тенис корта, в залата по гимнастика, на трасета по мотокрос. Това те развива и като спортист, и като личност“, обясни младата националка.

Тя не подценява и ролята на таланта.

"Освен тренировките, талантът има много голяма роля. Ако нямаш талант, колкото и да тренираш, не можеш толкова рано да пробиеш. Имам късмет, че съм се родила талантлива, но не се чувствам по-специална – има деца, които рисуват, други пеят, трети танцуват. Аз карам бързо сноуборд и зад това стоят много, много тренировки“, каза още Замфирова.

Накрая Малена отправи ясно и зряло послание към своите връстници.

"Най-вече да спортуват и да учат. Аз съм на 16 и съм 11 клас. Много деца тепърва се ориентират накъде да поемат. Спортът те развива личностно, изгражда те като човек и ти дава качества, които помагат навсякъде – в училище, в работата и в живота. И най-важното – да мечтаят и да бъдат щастливи“, завърши младата олимпийска дебютантка.

