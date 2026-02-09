Обявиха търг с две картини за Христо Ботев

Продължава подготовката за честванията по случай 100 години Локомотив Пловдив (Пловдив). Най-актуалното събитие е проведен търг на две картини с образа на легендата Христо Бонев.

„Всички инициативи са за каузата „100 години Локомотив (Пловдив). До момента фенклубът и всички хора, свързани с него, сме превели общо 6000 евро на фондацията. Надявам се да продължим с тези темпове. Каузата ни е обща и всички имаме ангажимент към нея“, каза пред БНТ Атанас Нейков, председател на фенклуба на „черно-белите“ от Пловдив.

Съпричастност изрази и голямата легенда на Локо Христо Бонев.

„Локомотив е свято име, нашата общност няма да остави нещата неразвити. Всичко ще бъде както искат организаторите на 100-годишнината на ФК Локомотив“, каза Христо Бонев.

Целият репортаж на Мария Павлова вижте във видеото!