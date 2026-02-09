Зимен Олимпийски ден в Чепеларе

За 28-ми път Чепеларе чества златния медал на Екатерина Дафовска. По традиция винаги се получава голям празник в града. Състезанията по ски и сноуборд проведоха на писта „Мечи чал“, а за всички деца и ученици от града имаше забавни щафетни игри.

8-годишната Анастасия Козмова обича да спортува кара ски и ходи на балет. Тя беше едно от десетките деца, които се включиха в Олимпийския празник в чест на Екатерина Дафовска.

„Тя е спечелила първия Олимпийски медал и днес сме се събрали да го празнуваме“, каза пред камерата на БНТ Козмова.

Чепеларе със право се гордеят със своите състезатели.

„Вече сме на карта на Олимпийското движение. Олимпийски град в спорта сме, повод за гордост, за самочувствие“, добави Боран Хаджиев, кмет на Чепеларе.

Колко трудно е да се завоюва Олимпийското злато? Отговаря лично „златната“ Екатерина Дафовска.

„Не е лесно колко. Трябва много труд, много работа и да ти е писано до някъде. И въобще не е лесно, но имаме шансове. Поздравявам вчера Тервел за медала, който постигна“, каза Дафовска.

В присъствието на Олимпийската шампионка, младите надежди на Чепеларе в спорта се забавляваха с щафетни игри, а за най-добрите имаше награди.

Целия репортаж от спортния празник в Чепеларе вижте във видеото!