БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Френска ски легенда ще прекрати кариерата си след края на сезона в Световната купа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Трикратният олимпийски медалист и носител на Големия кристален глобус за 2021 година Алекси Пинтуро слага край на кариерата си след финалите в Куршевел

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Френският скиор Алекси Пинтуро обяви, че ще прекрати състезателната си кариера след финалите на Световната купа в алпийските ски в края на март, съобщи агенция АП.

34-годишният французин, считан за един от най-успешните състезатели в историята на френските алпийски ски, призна, че решението е било обмисляно от известно време, особено след поредица от контузии през последните сезони.

"Вероятно е подходящият момент. Знаех, че този сезон ще бъде последният“, заяви Пинтюро.

Специалистът в дисциплината гигантски слалом претърпя сериозен инцидент миналата година, когато падна тежко по време на супергигантски слалом в Кицбюел (Австрия) и се наложи да бъде евакуиран с хеликоптер от пистата.

В кариерата си Пинтуро има 34 победи за Световната купа, повече от половината от които в гигантския слалом. Най-големият му успех е спечелването на Големия кристален глобус през 2021 година.

Французинът е и трикратен олимпийски медалист, както и носител на осем отличия от световни първенства, сред които три златни.

Свързани статии:

Алекси Пинтуро планира още един сезон, с намерение да кара на Олимпийските игри в Милано-Кортина
Алекси Пинтуро планира още един сезон, с намерение да кара на Олимпийските игри в Милано-Кортина
„Искам да напиша последните страници на тази книга до края, защото...
Чете се за: 02:30 мин.
#Алекси Пинтуро

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
3
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
4
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
5
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: Алпийски ски

Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом
Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом
Стела Янчовичина завърши 16-а в слалома на Паралимпийските игри Стела Янчовичина завърши 16-а в слалома на Паралимпийските игри
Чете се за: 01:02 мин.
Юлия Шайб завоюва Малкия кристален глобус с успех в гигантския слалом в Оре Юлия Шайб завоюва Малкия кристален глобус с успех в гигантския слалом в Оре
Чете се за: 01:35 мин.
Лошото време отмени супергигантския слалом за мъже в Куршевел Лошото време отмени супергигантския слалом за мъже в Куршевел
Чете се за: 00:57 мин.
Марко Одермат спечели предсрочно петата си Световна купа Марко Одермат спечели предсрочно петата си Световна купа
Чете се за: 02:30 мин.
Стела Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри Стела Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Остават 5 дни до началото на предизборната кампания
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ