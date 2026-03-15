Френска ски легенда ще прекрати кариерата си след края на сезона в Световната купа

Френският скиор Алекси Пинтуро обяви, че ще прекрати състезателната си кариера след финалите на Световната купа в алпийските ски в края на март, съобщи агенция АП.

34-годишният французин, считан за един от най-успешните състезатели в историята на френските алпийски ски, призна, че решението е било обмисляно от известно време, особено след поредица от контузии през последните сезони.

"Вероятно е подходящият момент. Знаех, че този сезон ще бъде последният“, заяви Пинтюро.

Специалистът в дисциплината гигантски слалом претърпя сериозен инцидент миналата година, когато падна тежко по време на супергигантски слалом в Кицбюел (Австрия) и се наложи да бъде евакуиран с хеликоптер от пистата.

В кариерата си Пинтуро има 34 победи за Световната купа, повече от половината от които в гигантския слалом. Най-големият му успех е спечелването на Големия кристален глобус през 2021 година.

Французинът е и трикратен олимпийски медалист, както и носител на осем отличия от световни първенства, сред които три златни.