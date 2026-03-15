Копитар с два гола и исторически рекорд, но Лос Анджелис загуби от Ню Джърси в НХЛ

Словенецът Анже Копитар реализира два гола, но Лос Анджелис Кингс отстъпи с 4:6 при гостуването си на Ню Джърси Девилс в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

С двете си попадения Копитар достигна 450 гола с екипа на Кингс и се превърна в реализатор №1 в клубната история. Настоящият сезон е последният в кариерата на словенеца в НХЛ, като всичките му мачове в лигата са изиграни именно с екипа на Лос Анджелис. До момента той има 1308 срещи и 858 асистенции за тима.

За победителите Нико Хишиер се разписа два пъти, а Арсени Грицюк и Тимо Майер добавиха по гол и асистенция. Коуди Глас и Джак Хюз също бяха точни за Ню Джърси, а вратарят Джейк Алън направи 27 спасявания.

За Лос Анджелис Бранд Кларк се отличи с три асистенции, а Артьоми Панарин и Тейлър Уайлд също се разписаха.

В друг мач от нощта Уинипег победи Колорадо с 3:1. Конър Хелебюк спаси 28 удара, а Кайл Конър завърши с гол и асистенция за Джетс. Единственото попадение за Колорадо реализира Мартин Нечас, като тимът остава лидер в редовния сезон с 97 точки.

Далас надделя над Детройт с 3:2 след продължение, като победното попадение отбеляза Томас Харли малко повече от две минути след началото на допълнителния период.

Лас Вегас пък разгроми Чикаго с 4:0. Павел Дорофеев реализира два пъти и добави асистенция, а вратарят Ейдин Хил направи 21 спасявания и записа първия си "сух“ мач за сезона.