Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите

Усещат ли го обаче хората по джоба си?

Най-високият ръст на заплатите от целия Евроопейски съюз е отчетен в България. С 13.6 на сто са се увеличили разходите за труд у нас, на фона на 4% средно за Съюза. Данните са на Евростат. На какво се дължи този ръст и усещат ли го хората по джоба си, проверяваме сега.

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие на предходната година в България са отчетени най-много повишения на разходите за почасово заплащане за цялата икономика (+13.4%) и Унгария (+11.0%).

Три държави-членки на ЕС регистрират увеличение от 10% или повече: Румъния (+10,4%), Естония (+10,3%) и Гърция (+10.1%). Най-ниските увеличения са отчетени във Франция (+1.4%), Дания (+1.5%) и Малта (+1.9%).

Като продавач в магазин за дрехи на половин рабоен ден Лилия Бекярска не влиза в отчетения рекорден ръст от Евростат.

"През последната година не ми е вдигана заплатата. Като цяло на мен не ми стига. Имам дете и имам по-големи разходи", каза Лилия Бекярска, продавач-консултант.

Университетският преподавател доц. Евдокия Петкова е получила 20% повишение на заплатата за последната година. Парите стигат, обаче само за сам човек.

"За всеки нормален човек, да, ако живея сама, ако имам голямо семейство - не. От това зависи дали ще стигнат", коментира тя.

Работодателските организации и икономисти не виждат изненада в данните, а причината е двуцифреният ръст на минималната работна заплата в последните години.

"Когато се променя минималната работна заплата, не се променя само цената на труда на нискоквалифицираните или лицата без образование, които са заети, а се променят всички работни заплати. В държавния бюджет беше заложен и доста сериозен ръст на възнагражденията в Министерството на вътрешните работи, което също оказва влияние. И също такова влияние ще има в началото на следващата година, когато се очаква да има отново увеличение с двуцифрено число", обясни Васил Тодоров, зам.-председател на УС на Българската търговско-промишлена палата.

"Нецелесъобразното увеличение на заплатите в обществения сектор през последните години натоварва изключително много бюджета и фактът, че възнагражденията в публичния сектор изпреварват тези в частния".

А с увеличаването по формула на минималната заплата, очакванията са за увеличаване на инфлацията:

"Страховете, които имат управляващите - това да не се използва и да не бъде мотив за влизането в еврозоната за вдигането на цените, за съжаление това увеличение на минималната работна заплата - някъде над 1200 лева. Ще съвпадне с влизането на България в еврозоната", посочи Васил Тодоров.

"За да спрем да обвързваме необходимостта от увеличения на възнагражденията с инфлационни процеси, както се случва през последните години, трябва да започнем да управляваме ефективно публичните финанси".

3 пъти за 3години - това е равносметката на още един университетски преподавател - Иван Тодоров.

"Честно казано, стигат ми, но аз не съм женен, нямам деца, така че ако имах деца и бях женен, предполагам, че нямаше".

Макар данните за ръста на доходите да изпреварват данните за годишната инфлация от 5,3 на сто, субективното усещане на хората остава за поскъпване - по-сериозно от увеличението на заплатите.

