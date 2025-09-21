След побой над кмета: В Огняново протестираха срещу насилието

Жители на гърменското село Огняново излязоха на мирно шествие срещу насилието. Повод за това стана побой над кмета на селото Иван Ижбехов. Преди дни той съобщи, че е станал обект на насилие и заплаха за убийство, заради съмнения за незаконни сондажи на минерална вода от страна на местен бизнесмен.

Иван Ижбехов се оплака, че е бил пребит от собственик на хотелски комплекс, след като е предизвикал проверка на "Басейнова дирекция", която да установи използва ли нерегламентирано минерална вода хотелът. Бизнесменът отрече обвиненията и заплаши със съд кмета.

Днес хората настояха за наказание за извършителя на побоя и проверка на всички обекти за които има съмнение че имат незаконни сондажи с минерална вода на територията на селото.

"Аз съм учителка от 40 години и уча децата си да не лъжат, мразя лъжата и мисля че трябва да има справедливо наказание за извършеното дело". "Пълна анархия е към това нещо, предишният кмет не взимаше отношение към това нещо. Сегашният се опълчи и стана неудобен".

БНТ: Как тълкувате тази подкрепа, която получавате?