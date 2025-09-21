БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече

Чете се за: 04:02 мин.
Спорт
Трябва да поработим малко върху психиката, заяви българският лекоатлет в ефира на "Арена спорт" по БНТ.

Божидар Саръбоюков отбеляза, че доволен от своето представяне на световното първенство по лека атлетика в Токио. Българинът финишира на петото място в скока на дължина, регистрирайки резултат от 8.19 метра.

В ефира на "Арена спорт" по БНТ 1 21-годишният лекоатлет отново отбеляза, че не е доволен от резултата, но допълни, че е готов за повече.

Доволен съм от себе си относно мястото, на което завърших. На няколко пъти казах, че не съм доволен още от резултата. Нормално, все пак две години не мога да мина този личен резултат, който не е слаб, но знам, че съм готов за повече. Смятах, че можех да намеря място сред медалистите, но трябва и малко шанс“, сподели той.

„Бях сигурен, че с този резултат няма как да се класирам за Топ 3. Бях убеден, че за да съм сред трите най-добри, трябваше да имам резултат над 8.30, защото си познавам конкуренцията и знам на какво са способни. Не съм бил малко пъти на мъжки състезания. По-скоро смятам, че трябваше да покажа, че съм по-устойчив психически и да си направя опитите без фулове, и може би да рискувам повече в първите“, каза още българинът.

Родният лекоатлет коментира и конкуренцията, която вижда в лицето на Матия Форлани, както и закачката, която си имат двамата.

„За мен това е изключителен талант. Самият аз харесвам неговия скок, много талантливо и добро момче. Винаги съм гледал да побеждавам него на състезанията, защото знам, че победя ли него, със сигурност и моето класиране ще е по-добро. Има какво да уча от него, но не бива да се предавам. В никакъв случай той не ме притеснява. Дори и в моментите, в които той е станал шампион, а аз пети, това още повече ни надъхва и имам още по-голямо желание следващият път не само да го победя, но да направя и по-добро класиране. Надявам се догодина да покажа още повече на какво съм готов и смятам, че отдавна можех да го направя, просто трябва поработим малко върху психиката.“

Роденият в Харманли състезател говори и за това дали е готов да направи опит над 8.30 метра.

В момента мисля, че съм готов за такъв скок, просто не можах да го покажа. Това, което показах на тренировки, само ние си знаем какъв резултат съм имал по време на тренировъчния процес. Това, което показах в седмицата преди да замина за световното, беше нещо, което не съм го постигал никога и отговаряше на такъв резултат.“

Ако трябваше да гледам две, три години назад, не съм вярвал, че в момента щях да съм мъжкия спорт, но винаги съм мечтал и борил за това нещо. Просто знам в нашия спорт колко е трудно с конкуренцията от цял свят да се стигне до върхови позиции, особено при медалите. Знаем, че другите държави са с много големи отбори и там нещата се случват една идея по-лесно“, отговори Саръбоюков на въпрос дали очаквал, че ще стане част от елита на световната лека атлетика толкова млад.

Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата
Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата
Българският национал завърши световното първенство по лека атлетика...
Чете се за: 02:00 мин.
Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
Лекоатлетът постигна резултат от 8.19 метра.
Чете се за: 01:57 мин.
