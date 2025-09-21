БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Бившият селекционер на България коментира представянето на отбора, формата на Левски и Лудогорец и кризата в ЦСКА.

георги дерменджиев искам българският футбол съживи светлина
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият селекционер на България Георги Дерменджиев силно се надява отново да види успехи в българския футбол, но призна, че не вижда как това ще се случи в близкото бъдеще.

Бившият наставник на Левски и Лудогорец сподели впечатленията си след мача между двата отбора в Първа лига.

"Изключително нервен мач. Бях изненадан, защото тези дербита се играят тактически силно и с интелект на надигравания. Ако искаш да си шампион, тези дербита трябва да се печелят. Лудогорец ще започнат международни мачове, което ще вдигне формата на отбора. Мотивацията на играчите е по-голяма, когато влезе в Европа. Темпото в българското първенство е изключително бавно и играчите няма да бъдат претоварени", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Треньорът отличи работата на Хулио Веласкес и Руи Мота.

"Хулио Веласкес се справя много добре. Той е реалист и знае качествата на играчите си. Въздейства много добре психологически върху играчите си. Руи Мота все още търси състава. Лудогорец имат много по-качествени играчи и отново ще бъдат шампиони", допълни Дерменджиев.

Според него ЦСКА се нуждае от опитен треньор и хора с опит, за да излезе от кризата.

"ЦСКА трябва да има много опитен треньор, който да е българин. Не искам да казвам имена. Треньорът трябва да бъде много устойчив, а не лабилен. Феновете не трябва да са толкова претенциозни, защото се виждат качествата в момента. Отборът има финансови средства, но трябва да се намерят правилните хора. Получи се голямо текучество на играчи, които също се нуждаят от необходимото време", добави специалистът.

Селекционерът на България в периода 2019-2020 пожела успех на бъдещия наставник Александър Димитров.

"Той е млад треньор, който натрупа доста опит с младежкия национален отбор. Трябва да знаем възможността на нашия отбор. С този капацитет, футболът няма как да достигне 94-а година. Не трябва да имаме големи очаквания. Пожелавам му успех и да бъде разумен. Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина. Имам много добро мнение към Георги Иванов, който прави всичко възможно", смята Дерменджиев.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Георги Дерменджиев #Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
1
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Второ огнище пламна край село Горнослав
2
Второ огнище пламна край село Горнослав
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива
5
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но...
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
6
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Видео

Андон Николов в предаването "Зала на славата"
Андон Николов в предаването "Зала на славата"
Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече
Чете се за: 04:02 мин.
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
Чете се за: 04:12 мин.
Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба
Чете се за: 02:15 мин.
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
14634
Чете се за: 07:45 мин.
Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ