Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина

Бившият селекционер на България Георги Дерменджиев силно се надява отново да види успехи в българския футбол, но призна, че не вижда как това ще се случи в близкото бъдеще.

Бившият наставник на Левски и Лудогорец сподели впечатленията си след мача между двата отбора в Първа лига.

"Изключително нервен мач. Бях изненадан, защото тези дербита се играят тактически силно и с интелект на надигравания. Ако искаш да си шампион, тези дербита трябва да се печелят. Лудогорец ще започнат международни мачове, което ще вдигне формата на отбора. Мотивацията на играчите е по-голяма, когато влезе в Европа. Темпото в българското първенство е изключително бавно и играчите няма да бъдат претоварени", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Треньорът отличи работата на Хулио Веласкес и Руи Мота.

"Хулио Веласкес се справя много добре. Той е реалист и знае качествата на играчите си. Въздейства много добре психологически върху играчите си. Руи Мота все още търси състава. Лудогорец имат много по-качествени играчи и отново ще бъдат шампиони", допълни Дерменджиев.

Според него ЦСКА се нуждае от опитен треньор и хора с опит, за да излезе от кризата.

"ЦСКА трябва да има много опитен треньор, който да е българин. Не искам да казвам имена. Треньорът трябва да бъде много устойчив, а не лабилен. Феновете не трябва да са толкова претенциозни, защото се виждат качествата в момента. Отборът има финансови средства, но трябва да се намерят правилните хора. Получи се голямо текучество на играчи, които също се нуждаят от необходимото време", добави специалистът.

Селекционерът на България в периода 2019-2020 пожела успех на бъдещия наставник Александър Димитров.

"Той е млад треньор, който натрупа доста опит с младежкия национален отбор. Трябва да знаем възможността на нашия отбор. С този капацитет, футболът няма как да достигне 94-а година. Не трябва да имаме големи очаквания. Пожелавам му успех и да бъде разумен. Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина. Имам много добро мнение към Георги Иванов, който прави всичко възможно", смята Дерменджиев.

