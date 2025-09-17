БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Българският национал завърши световното първенство по лека атлетика с резултат от 8.19 метра.

контузия спря божидар саръбоюков участие диамантената лига рим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Божидар Саръбоюков заяви, че е доволен от класирането си на пето място в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио, но не и от резултата си.

21-годишният Саръбоюков, който е европейски шампион в зала от Апелдоорн 2025, завърши с 8.19 метра, като се доближи само на три сантиметра от личния си рекорд от 8.22 метра от 8 август 2023 година.

“Очаквах състезанието да се получи по този начин. Бях сигурен, че тройката ще бъде някъде около 8.35 метра. Доволен съм много от петото място, не съм доволен от резултата си. За пореден път ще се повторя - знам на какво съм способен, знам, че съм много по-подготвен от годината, в която направих личния си резултат. Просто явно ми трябва още опит. Говорим за по-големите резултати. Виждам, че вече съм по-постоянен. Просто вече ми трябват много по-големи опити, ако искам да сбъдвам мечтите си", коментира Саръбоюков.

Той записа най-доброто класиране за българин в скоковите дисциплини на световен шампионат на открито от 26 години след сребърния медал на Ростислав Димитров на троен скок в Севиля 1999.

"На големите първенства рискът е много важен. Просто трябва да се рискува, да се скача на макс, дори и да има фаулове. Пак казвам - по-добре фаулове на големи резултати, отколкото малки резултати, които не са задоволителни. Мисля, че ще си взема поука от грешките, продължавам напред, надявам се това да е едно от първите ми големи класирания", допълни той.

Вижте цялото изказване във видеото.

Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
Лекоатлетът постигна резултат от 8.19 метра.
Чете се за: 01:57 мин.
