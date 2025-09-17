Испанската принцеса Леонор е на финала на военното си обучение

Днешните принцеси не са като от приказките. Испанската престолонаследничка принцеса Леонор е вече на финалната права от тригодишното си военно обучение. Този път тя се мести във Военновъздушната академия в Сан Хавиер, Мурсия. Принцесата на Астурия е пряк наследник на испанския трон, който в момента заема нейният баща крал Фелипе VI.

Леонор започна обучението си преди две години. Първо беше в сухопътните войски в Сарагоса, после се включи във военноморската подготовка. Учи в морското училище в Марин и дори плава с прочутия кораб Хуан Себастиан де Елкано.

След края на обучението си през 2027 г. Леонор ще има звание лейтенант в сухопътната и военновъздушната армия и мичман във военноморската, но няма да остане да служи. Ще бъде освободена от длъжностите, защото след време ще поеме ролята на върховен главнокомандващ на испанската армия.