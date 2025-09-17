БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как да се грижиш за имунитета си

Деца
Да се грижиш за имунитета си не е сложно. Важно е да слушаш тялото си и да му даваш най-доброто. Хапвай повече плодове и зеленчуци. Те са естествените щитове срещу вирусите. Малко йогурт или ферментирали храни също помагат червата да са първата линия на защита.

Опитай се да спиш достатъчно. Сънят е моментът, в който организмът работи за теб и се подсилва. Движението навън пък е като магия. Свеж въздух, малко слънце и тялото веднага започва да се чувства по-силно.

Не подценявай и дребните навици: измиването на ръце, личната бутилка вода, спокойното време за четене или рисуване. И да, стресът също отслабва имунитета. Затова е хубаво да намираш време за смях, прегръдки и неща, които обичаш.

Здравето не идва наведнъж. То се гради от малки ежедневни избори. Колкото повече се грижиш за себе си, толкова по-свободен си да се радваш на всички хубави неща около теб.

