Всеки трети българин смята, че миналата година е била добра за страната

Чете се за: 01:05 мин.
какви нагласите българите еврото показват проучвания алфа рисърч
Според последно проучване около един на трима българи оценяват изминалата година като положителна за България. Това означава, че много хора имат позитивно мнение за развитието на страната през последните месеци.

В същото време мненията на останалите са разделени – някои хора смятат, че годината е била по-скоро трудна или със смесени резултати, докато други не могат ясно да определят дали е имало повече добри или лоши неща.

Това проучване показва как различните хора възприемат събитията и промяната в обществото, което е важно за разбирането на настроението сред населението.

За младите хора такъв тип проучвания може да са интересни, защото показват как различните поколения оценяват годината и какво очакват от бъдещето на страната.

