По суша и вода - атаките по Газа не стихват

Израелската армия обяви, че е нанесла удари по повече от 150 цели в град Газа от началото на мащабната сухопътна офанзива, която тече повече от денонощие и е с цел унищожаване на Хамас.

Целите са били обстрелвани от военновъздушните сили и артилерията в подкрепа на войските, които действат в района, уточняват израелските сили за отбрана.

Гражданската отбрана на Газа - аварийно-спасителна служба, действаща под ръководството на Хамас, съобщи за смъртта на поне 12 души при израелски удари в началото на деня, след като вчера бяха регистрирани над 46 загинали.

Израелската армия обяви днес откриването на нов временен маршрут за евакуация на жителите на град Газа.

На този етап маршрутът ще остане отворен само за 48 часа.