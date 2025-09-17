БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По суша и вода - атаките по Газа не стихват

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

Израелската армия обяви днес откриването на нов временен маршрут за евакуация

По суша и вода - атаките по Газа не стихват
Снимка: БТА
Слушай новината

Израелската армия обяви, че е нанесла удари по повече от 150 цели в град Газа от началото на мащабната сухопътна офанзива, която тече повече от денонощие и е с цел унищожаване на Хамас.

Целите са били обстрелвани от военновъздушните сили и артилерията в подкрепа на войските, които действат в района, уточняват израелските сили за отбрана.

Гражданската отбрана на Газа - аварийно-спасителна служба, действаща под ръководството на Хамас, съобщи за смъртта на поне 12 души при израелски удари в началото на деня, след като вчера бяха регистрирани над 46 загинали.

снимка: БТА

Израелската армия обяви днес откриването на нов временен маршрут за евакуация на жителите на град Газа.

На този етап маршрутът ще остане отворен само за 48 часа.

#град Газа #Израел срещу Хамас #удари

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
4
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Връхлитат ни студ и силен вятър
5
Връхлитат ни студ и силен вятър
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Близък изток

Владимир Чуков: Египет за първи път нарече Израел "враг"
Владимир Чуков: Египет за първи път нарече Израел "враг"
ЕК обсъжда санкции спрямо Израел заради войната в Газа ЕК обсъжда санкции спрямо Израел заради войната в Газа
Чете се за: 00:47 мин.
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:07 мин.
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови удари срещу Хамас САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови удари срещу Хамас
Чете се за: 04:12 мин.
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пускат 24-часова винетка Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР) Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
По суша и вода - атаките по Газа не стихват
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ