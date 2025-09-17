БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЕК обсъжда санкции спрямо Израел заради войната в Газа

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Израел започна сухопътната операция в град Газа

държави искат войната газа
Слушай новината

Европейската комисия се очаква да обсъди налагането на санкции спрямо Израел заради войната в Газа.

Според върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас мерките включват прекратяване на търговското споразумение между Брюксел и Тел Авив и повторно налагане на мита върху израелски стоки.

Израел започна вчера дългоочакваната си сухопътна операция в град Газа.

Преди това израелската армия нанесе през нощта поредица масирани удари като подготовка за началото на настъплението.

Целта е да бъде нанесен съкрушителен удар на Хамас.

#войната в Газа #ЕК #санкции #Хамас #Израел #Европейска комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Близък изток

Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:07 мин.
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови удари срещу Хамас САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови удари срещу Хамас
Чете се за: 04:12 мин.
Марко Рубио пристигна на посещение в Израел Марко Рубио пристигна на посещение в Израел
Чете се за: 01:22 мин.
Войната в Газа: Дипломатическите совалки продължават Войната в Газа: Дипломатическите совалки продължават
Чете се за: 00:57 мин.
Марко Рубио се срещна с премиера на Катар Марко Рубио се срещна с премиера на Катар
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Петият вот на недоверие към правителството влиза за обсъждане в парламента
Петият вот на недоверие към правителството влиза за обсъждане в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отбелязваме празника на София Отбелязваме празника на София
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ЕК обсъжда санкции спрямо Израел заради войната в Газа
Чете се за: 00:47 мин.
По света
18 000 се включиха в антиправителствен протест в Братислава
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ