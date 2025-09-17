ЕК обсъжда санкции спрямо Израел заради войната в Газа

Европейската комисия се очаква да обсъди налагането на санкции спрямо Израел заради войната в Газа.

Според върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас мерките включват прекратяване на търговското споразумение между Брюксел и Тел Авив и повторно налагане на мита върху израелски стоки.

Израел започна вчера дългоочакваната си сухопътна операция в град Газа.

Преди това израелската армия нанесе през нощта поредица масирани удари като подготовка за началото на настъплението.

Целта е да бъде нанесен съкрушителен удар на Хамас.