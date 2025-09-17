БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Още в сутрешните часове в северозападните райони от страната ще завали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София - около 13°.

През деня ще превали и на места в останалата част от страната, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми. След обяд от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и да намалява.

С умерен, временно силен вятър от северозапад ще нахлува па-студен въздух и максималните темпуратури в сряда ще бъдат между 21° и 28°, в София - около 21°.

По Черноморието преди обяд все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обяд от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, след обяд ще се ориентира от северозапад и ще е временно силен. Минималните температури ще бъдат между 15° и 21°, а максималните - от 24° до 26°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени от гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува по-студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

В четвъртък и петък ще бъде слънчево, през първата половина на първия ден - все още с по-значителна облачност над източните райони. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, но ще отслабне, в петък в много райони ще стихва. Сутрин ще е хладно, с минимални температури от 5° - 6° в отделни котловини до 16° - 17° по Черноморието. Максималните температури в повечето райони ще са между 22° и 27°.

През почивните дни ще бъде слънчево и почти тихо или със слаб вятър от изток. Значителна ниска облачност ще има сутрин над източните райони, а на отделни места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Температурите ще се повишават.

Слънчев и по-малко ветровит четвъртък
Слънчев и по-малко ветровит четвъртък
Слънчево време в поредицата почивни дни Слънчево време в поредицата почивни дни
Чете се за: 02:45 мин.
Връхлитат ни студ и силен вятър Връхлитат ни студ и силен вятър
20576
Чете се за: 02:22 мин.
Валежи и ветровито време ни очакват утре Валежи и ветровито време ни очакват утре
Чете се за: 02:35 мин.
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите? Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
19063
Чете се за: 02:32 мин.
Слънчево време във вторник Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.

До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба" 2
До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година? Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година?
Чете се за: 03:12 мин.
Здраве
След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде" След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде"
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Камера за скорост на тераса?
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
