БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 01:27 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валежи и ветровито време ни очакват утре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Слънчево и топло за сезона време предстои през почивните дни, включително и в празничния понеделник - 22 септември. Преди това обаче се очаква временно захлаждане, а утре ще има и валежи.

Причината – добре изразен студен атмосферен, който вече преминава през Балканите и през следващото денонощие ще засегне и нашата страна. Освен с валежи на много места в страната, утре ще бъде и много ветровито, с временно силен северозападен вятър, в областите с код жълто, с пориви до около 70 км/ч.

С него ще нахлува по-студен въздух и максималните температури в сряда ще бъдат съществено по-ниски, между 21° и 27°, а в комбинация със силния вятър и очакваните валежи, още сутринта в Северозападна България, а през деня – на много места в страната, усещането ще е за още по-хладно от действителното време. След обяд от северозапад, облачността бързо ще намалее до слънчево време.

По Черноморието, след слънчевото начало, ще вали през втората половина на деня. Вятърът и там ще се усили, но вълнението на морето ще остане слабо.

Лоши условия за туризъм в планините утре - временно силен северозападен вятър и валежи на много места, в отделни райони придружени от гръмотевична дейност.

Силен вятър и валежи ще има утре не само у нас, а и в много райони от Балканите, с изключение на южните части от полуострова. Проливни валежи се очакват и на Британските острови. Хладно за сезона ще остане в страните от Западна и Централна Евопа и все по-горещо на Пиренеите, особено в Испания, в южните части на която ще има температури до 38° - 39°.

У нас, в четвъртък вятърът ще отслабне, но температурите още ще се понижат и минималните в повечето райони ще бъдат от 8° до 13°, а максималните - между 20° и 25°. И през следващите дни ще бъде почти безоблачно, на места със сутрешни мъгли.

Максималните температури постепенно ще се повишават, но до неделя в сутрешните часове ще остане твърде хладно за сезона, на места с минимални температури едва около 5 – 6°.

#ветровито и хладно време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в Община Елена
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Времето

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Слънчево време във вторник Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
Валежи в средата на седмицата, уикендът ще бъде слънчев Валежи в средата на седмицата, уикендът ще бъде слънчев
Чете се за: 01:50 мин.
Слънце и дъжд в първия учебен ден Слънце и дъжд в първия учебен ден
Чете се за: 02:02 мин.
До края на деня - заоблачаване и валежи в западната част на страната До края на деня - заоблачаване и валежи в западната част на страната
Чете се за: 02:35 мин.
Предимно слънчево време и днес Предимно слънчево време и днес
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ