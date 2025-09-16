Валежи и ветровито време ни очакват утре

Слънчево и топло за сезона време предстои през почивните дни, включително и в празничния понеделник - 22 септември. Преди това обаче се очаква временно захлаждане, а утре ще има и валежи.

Причината – добре изразен студен атмосферен, който вече преминава през Балканите и през следващото денонощие ще засегне и нашата страна. Освен с валежи на много места в страната, утре ще бъде и много ветровито, с временно силен северозападен вятър, в областите с код жълто, с пориви до около 70 км/ч.

С него ще нахлува по-студен въздух и максималните температури в сряда ще бъдат съществено по-ниски, между 21° и 27°, а в комбинация със силния вятър и очакваните валежи, още сутринта в Северозападна България, а през деня – на много места в страната, усещането ще е за още по-хладно от действителното време. След обяд от северозапад, облачността бързо ще намалее до слънчево време.

По Черноморието, след слънчевото начало, ще вали през втората половина на деня. Вятърът и там ще се усили, но вълнението на морето ще остане слабо.

Лоши условия за туризъм в планините утре - временно силен северозападен вятър и валежи на много места, в отделни райони придружени от гръмотевична дейност.

Силен вятър и валежи ще има утре не само у нас, а и в много райони от Балканите, с изключение на южните части от полуострова. Проливни валежи се очакват и на Британските острови. Хладно за сезона ще остане в страните от Западна и Централна Евопа и все по-горещо на Пиренеите, особено в Испания, в южните части на която ще има температури до 38° - 39°.

У нас, в четвъртък вятърът ще отслабне, но температурите още ще се понижат и минималните в повечето райони ще бъдат от 8° до 13°, а максималните - между 20° и 25°. И през следващите дни ще бъде почти безоблачно, на места със сутрешни мъгли.

Максималните температури постепенно ще се повишават, но до неделя в сутрешните часове ще остане твърде хладно за сезона, на места с минимални температури едва около 5 – 6°.