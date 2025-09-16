БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разказ от първо лице: Руска атака с дрон уби четирима души в Харков

Специално за БНТ предава белгийският журналист Бруно Бекман

Четирима души са ранени при руски въздушен удар в североизточния украински град Харков. Дрон порази сградата на университета в центъра на града. На метри от атаката беше журналистът от Белгия Бруно Бекман - вижте неговия разказ специално за "По света и у нас".

Бруно Бекман, белгийски журналист: "Намирам се във втория по големина град в Украйна - Харков. Той е разположен в източната част на страната на приблизително 35 километра от границата с Русия. Фронтовата линия е на 31 километра. Тази сутрин станахме свидетели на поредния пример как технологията с дронове става все по-добра. Всяка седмица дроновете летят все по-бързо, батериите им стават по-издръжливи, технологията по-развита. Сутринта това ни беше напомнено тук - в центъра на Харков. Ще ви разкажа хронологията - първо се чува сирената за въздушна тревога, минута по-късно чуваме дрона над нас, докато си пием сутрешното кафе. Влизаме вътре и 15 секунди по-късно чуваме силна експлозия. Това е моментът, в който дронът се разбива в сградата на университета на Харков. За щастие няма жертви, но едно е ясно - войната на бъдещето ще бъде доминирана от дронове, които ще могат да летят все по-надалече и все по-надалече, докато никой не е в безопасност".

#руска атака #Бруно Бекман #Харков #дрон

