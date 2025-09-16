БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души

Ако бъде отказана екстрадиция, съдия-следовател от Ливан е готов да разпита Гречушкин у нас

Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
На столичното летище задържаха Игор Гречушкин, издирван от Ливан с "червена бюлетина" на Интерпол. Гре-чушкин е руският собственик на кораба с амониев нитрат, който е свързан с огромния взрив на пристанището в Бейрут, отнел живота на над 200 души и ранил други над 6000. Ливан ще поиска екстрадицията му от България.

Игор Гречушкин е кацнал на столичното летище на 5 септември с полет от кипърския град Пафос.

Здравко Самуилов, началник на ГКПП летище "Васил Левски" - София: "Около 1.00 часа, при извършване на гранична проверка на пътниците, пристигнали с този полет, е установен гражданин на Кипър, 48-годишен, за когото при извършените справки в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол за лицето, че е издирвано с "червена бюлетина".

Служителите на гранична полиция са уведомили Гречушкин, че е издирван по искане на Ливан и трябва да бъде задържан.

Здравко Самуилов, началник на ГКПП летище "Васил Левски" - София: "Дълго време искаше да се чуе с адвокат, преди да се пристъпи към административно оформяне на задържането. След като се чу с адвокат, съдейства напълно на нашите действия."

Заповедта за издирването на Игор Гречушкин, който има руско и кипърско гражданство е издадена от ливански съдия - следовател още през 2020 година. Сочен е за руския собственик на кораба с амониев нитрат, по време на чието разтоварване възниква опустошителния взрив на пристанището в Бейрут на 4 август 2020 година. Тогава загинаха над 210 души. Над 6000 бяха ранени и огромна част от ливанската столица беше разрушена. Гречушкин е обявил, че идва у нас на туризъм.

Здравко Самуилов, началник на ГКПП летище "Васил Левски" - София: "По това, което заяви при беседата."

При проверка на багажа му не е открито нищо подозрително. По искане на прокуратурат Софийският градски съд е постановил временно задържане до 40 дни на Игор Гречушкин. Очаква се Ливан да предаде документите, с които иска екстрадицията му, след което съдът да прецени дали има основание да го предаде на съдебните власти в Бейрут. Според наши източиници, ако бъде отказана екстрадиция, съдия-следовател от Ливан е готов да разпита Гречушкин у нас. Във връзка с взрива Ливан е обявил за международно издирване и капитана на кораба Борис Прокошев, който също е руски гражданин. Прокошев не е влизал на територията на България, твърдят наши източници от службите.

