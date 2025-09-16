БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация

Лечението на детето продължава в "Пирогов"

4-годишният Мартин, който беше пометен от АТВ от Слънчев бряг, вече е изведен от реанимация. Състоянието на детето се подобрява. Това съобщиха за БНТ от "Пирогов". Лечението на момчето продължава в клиниката по неврохирургия в спешната болница.

Момченцето беше транспортирано с медицински хеликоптер до София на 25 август, десет дни след инцидента, при който пострадаха още четирима. Сред тях беше и 35-годишната майка на Мартин - Христина, която издъхна след няколко седмици в мозъчна смърт.

