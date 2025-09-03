Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг

35-годишната Христина, която беше блъсната от АТВ в Слънчев бряг е починала. Това потвърдиха за БНТ от УМБАЛ-Бургас. Близо три седмици жената беше в мозъчна смърт в отделението по реанимация. Днес сърцето ѝ е спряло.

Тя беше пометена от атракционно АТВ на 14 август в курорта Слънчев бряг, заедно с 4-годишния ѝ син, който беше транспортиран с хеликоптер до "Пирогов". При инцидента пострадаха още две деца, както и служител на близкия хотел. На всички пострадали са извършени над 100 различни изследвания, а оперативно лечение са били ангажирани близо 300 души от медицинския персонал на болницата.

Обвиняем за инцидента е 18-годишният Никола Бургазлиев. Първоначално той беше пуснат под домашен арест от Районния съд в Несебър, но след протести и обжалване на мярката, на втора инстанция, съдът в Бургас го остави за постоянно в ареста. По-късно стана ясно, че в кръвната му проба са открити следи от марихуана. Очаква се неговото обвинение да бъде преквалифицирано в по-тежко.