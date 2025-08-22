БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението от средна в тежка телесна повреда предвид влошеното състояние на 35-годишната Христина и 4-годишното ѝ момченце, което остава в кома

Слушай новината

Окръжният съд в Бургас постанови най-тежката мярка "задържане под стража" спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август прегази петима души, сред които три деца, с атракционно АТВ на тротоар в курорта Слънчев бряг.

На съдебното заседание стана ясно, че прокуратурата ще преквалифицира обвинението предвид влошеното състояние на пострадалата 35-годишна майка Христина и 4-годишното ѝ момченце, което остава в кома.

Сега обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда и се очаква то бъде преквалифицирано в нанасяне на тежка.

Държавното обвинение определи 18-годишния Никола Бургазлиев като изключително самонадеян и безотговорен. Твърдял с категоричност, че притежавал нужните умения да управлява електрическото АТВ.

Той от своя страна каза в съдебната зала, че съжалява за случилото се и повече се притеснява за състоянието на пострадалите, отколкото за себе си.

Бургазлиев даде обяснения за разпространените видеа от охранителните камери от деня на инцидента, които показват как шофира с АТВ-то в насрещното платно.

Той заяви, че стоянката, от която превозното средство се наема, се намира именно в това платно и е нямал време за реакция.

Преди съдебното заседание близки и приятели на пострадалото семейство се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас с искане за справедливост. Подобни протести имаше в София и Пловдив.

#инцидент в Слънчев бряг #прегазена жена #прегазено дете #обвинение #арест

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
2
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
4
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
5
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
6
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни са пробите му за алкохол и наркотици
6
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...

Още от: Сигурност и правосъдие

Ще преквалифицират обвинението по случая с блъснатите от АТВ в Слънчев бряг
Ще преквалифицират обвинението по случая с блъснатите от АТВ в Слънчев бряг
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП
Чете се за: 02:15 мин.
"Задържане под стража" за 55-годишния шофьор, който се вряза в детска площадка "Задържане под стража" за 55-годишния шофьор, който се вряза в детска площадка
Чете се за: 00:55 мин.
Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян
Чете се за: 01:00 мин.
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг "На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 02:35 мин.
Прокуратурата иска задържане под стража за мъжа, който разруши детска площадка в София Прокуратурата иска задържане под стража за мъжа, който разруши детска площадка в София
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иззеха над 10 000 дози сексуални стимуланти от два автобуса край Русе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ