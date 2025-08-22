БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ще преквалифицират обвинението по случая с блъснатите от АТВ в Слънчев бряг

Минимумът е тежка телесна повреда, съобщи прокурор Христо Колев

атв
В момента състоянието на пострадалите, които бяха блъснати от електрическо превозно средство в Слънчев бряг, управляваното от 18-годишен младеж, е много тежко. Поради тази причина със сигурност ще има преквалификация на обвинението в по-тежко. Това каза пред журналисти в Съдебната палата в Бургас прокурор Христо Колев преди Бургаският окръжен съд да започне гледането на мярката за неотклонение на обвиняемия.

Районен съд - Несебър определи той да бъде пуснат под домашен арест. Днешното заседание е по повод протеста на държавното обвинение, което иска "задържане под стража".

"Когато пристигнат документите от съдебния лекар, ще можем да ви кажем категорично, но минимумът е тежка телесна повреда", добави Колев.

Той подчерта, че в началния етап на разследването е имало единствено данни за причинени средни телесни повреди.

Снимка: БТА

В днешното съдебно заседание ще представим нови доказателства в тази връзка, а именно експертизи, от които е видно, че те са в много по-тежко състояние и съответно ще има преквалификация на обвинението, каза още прокурорът, като добави, че ако някой от настанените в болница почине, обвинението ще бъде преквалифицирано в причиняване на смърт, за което законодателят предвижда наказание лишаване от свобода до 20 години.

"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Държавният обвинител поясни още, че веднага след като 18-годишният младеж е привлечен като обвиняем, е разпредено да му бъдат взети проби за алкохол и наркотици. Назначена е ДНК експертиза, която да даде отговор на тези въпроси. Пробите са изпратени във Военномедицинската академия в София, но към настоящия момент не са готови.

#инцидент в Слънчев бряг #прегазена жена #прегазено дете #обвинение

