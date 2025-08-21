БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националното следствие поема разследването на тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Националното следствие поема разследването на тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг
Слушай новината

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14 август 2025 г. в курорта Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци, с оглед правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора.

Обвиняем по досъдебното производство е 18-годишно момче. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

На 18 август 2025 г. прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия бе взета мярка за неотклонение "домашен арест". В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - "задържане под стража". Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане на 22 август 2025 г., петък.

#инцидент с АТВ #Националната следствена служба # Борислав Сарафов

Последвайте ни

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
3
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
4
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
5
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
6
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Сигурност и правосъдие

Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания
Чете се за: 03:02 мин.
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани? Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
10307
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ