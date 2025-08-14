БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
У нас
18-годишният шофьор е задържан, по думите му спирачките са отказали

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Тежък инцидент на алея между два хотела в Слънчев бряг. Тийнейджър с АТВ блъсна и прати в болница шестима души, сред които три деца.

Най-тежко е състоянието на 4-годишно момченце и 35-годишната му майка. Те са в отделението по реанимация в кома.

Без опасност за живота са бащата и другите две деца, които са му племеннички.

Пострадал със счупен таз е и служител на хотела, в който се е забило превозното средство.

Около 14.00 ч. 18-годишно момче наема атракционно АТВ. Само няколко метра след потеглянето се качва на тротоара и се врязва в пешеходци.

"Навлиза на тротоара и помита нашият служител. Ние като пристигнахме на мястото на произшествието той лежеше на земята. Това, което знаем до момента е, че е със счупен таз. Очакваме да излязат изследванията", заяви Стефан Смирнов хотелиер.

Преди АТВ-то да се забие във фасадата на хотел помита още мъж, жена и трите деца, които са с тях.

"Имаше млада жена в безсъзнание, три линейки бяха на местопроизшествието, малко дете на видима възраст 5,6-годишно и то в безсъзнание, още едно малко дете имаше проснато. Гледката беше потресаваща", коментира Ивайло Димитров, очевидец.

Пред полицията водачът на АТВ-то обяснил, че спирачките отказали и щял да се блъсне челно в автомобил и затова се качил на тротоара. Хората, от които е наел превозното средство, отказаха коментар.

"Не съм забелязал да се спазват правила. Карат както си искат. Пушат си цигари, телефоните си гледат, не знам каква скорост развиват, но със сигурност са много опасни", каза още Стефан Смирнов, хотелиер.

Автотехническа експертиза трябва да покаже дали превозното средство е било изправно. 18-годишният шофьор е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров.

#пострадали #АТВ #пешеходци #слънчев бряг #ранени #деца

Последвайте ни

