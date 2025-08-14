Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка

В интервю за "Фокс Нюз Радио" американският президент Доналд Тръмп заяви, че заплахата му за санкции вероятно е убедила Путин да приеме разговора и че руският президент изглежда е готов на сделка.

При напредък след разговорите утре вечер Тръмп ще се чуе с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери и ще инициира последваща тристранна среща между него, Путин и Зеленски.

Според Тръмп обаче постигането на незабавно прекратяване на огъня не е сигурно.

Американският президент подчерта нуждата от взаимни отстъпки по отношение на границите и териториите и отново заплаши Русия със санкции при провал на преговорите.