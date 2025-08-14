"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на Вътрешна Монголия

Ако карате с висока скорост, звукът е дразнещо фалшив и трябва да намалите
Част от магистрала в Китай пее буквално, докато карате по нея с определена скорост.
Това е най-новата атракция по известния път "99" - вратата към степите на Вътрешна Монголия.
При триенето на автомобилните гуми в специални ивици в асфалта в продължение на повече от километър звучи песента "Имам среща със степта".
Ако карате с висока скорост, звукът е дразнещо фалшив и трябва да намалите.
Освен "пееща" китайците наричат пътя и "цветната" магистрала заради маркировката в цветовете на степта - жълто, червено и синьо.
Целият път е дълъг 160 км и е построен само за 3 години с цялата инфраструктура около него.
Магистралата е от изключително значение за развитието на туризма и съживяване на селските райони в този автономен регион на Китай.
@bntnews.bg ️Пътуване из Вътрешна Монголия ️Магистрала “99” - цветната и пееща магистрала #китай #innermongolia #highway99 #вътрешнамонголия #fyp ♬ original sound - bntnews