"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на Вътрешна Монголия

Част от магистрала в Китай пее буквално, докато карате по нея с определена скорост.

Това е най-новата атракция по известния път "99" - вратата към степите на Вътрешна Монголия.

При триенето на автомобилните гуми в специални ивици в асфалта в продължение на повече от километър звучи песента "Имам среща със степта".

Ако карате с висока скорост, звукът е дразнещо фалшив и трябва да намалите.

Освен "пееща" китайците наричат пътя и "цветната" магистрала заради маркировката в цветовете на степта - жълто, червено и синьо.

Целият път е дълъг 160 км и е построен само за 3 години с цялата инфраструктура около него.

Магистралата е от изключително значение за развитието на туризма и съживяване на селските райони в този автономен регион на Китай.